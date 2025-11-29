Ballando con le stelle diretta 29 novembre le sfide semifinali e l ospite Ilaria D Amico
trasmissione in diretta di “Ballando con le stelle” il 29 novembre 2025. Una delle produzioni più seguite su Rai 1 torna in onda con un episodio ricco di emozioni e sfide. La puntata, trasmessa sabato 29 novembre, vede protagonisti i concorrenti ancora in gara in una serata dedicata alle eliminazioni e alla definizione delle coppie semifinaliste. La conduzione è affidata a due figure di spicco: Milly Carlucci e Massimiliano Rosolino. La serata, che inizia attorno alle 21:25, si articola attraverso due fasi chiave che stabiliscono quale coppia avanzerà verso l’ultimo step della competizione. struttura e logica della serata. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
Sostieni la tua coppia preferita #PaoloBelli e #AnastasiaKuzmina con un cuore o con un like #BallandoConLeStelle - facebook.com Vai su Facebook
Ballando con le stelle 2025, puntata 29 novembre/ Diretta ed eliminati: Ilaria D’Amico ospite speciale - Ballando con le stelle 2025 torna oggi 29 novembre con una nuova puntata ricca di sorprese e polemiche: anticipazioni, diretta e ospiti ... Secondo ilsussidiario.net
Ballando con le Stelle, le anticipazioni della puntata di sabato 29 novembre - Oggi, sabato 29 novembre 2025, in prima serata, su Rai 1, la decima puntata di Ballando con le Stelle, il dance show condotto da Milly Carlucci. Da comingsoon.it
Ballando con le stelle 2025, stasera sabato 29 novembre su Rai1: cast, classifica, anticipazioni ed eliminato - Torna Ballando con le stelle 2025 con una nuova imperdibile puntata: chi sarà eliminato stasera, 29 novembre ? Come scrive superguidatv.it