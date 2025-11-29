Balivo alta tensione con Rosanna Fratello a La Volta Buona | cos’è successo
News Tv. La gestione di un presunto scoop ha creato una vera e propria scintilla in diretta a La Volta Buona. L’ospitata di Rosanna Fratello si è trasformata in un momento di gelo inatteso con la padrona di casa, Caterina Balivo, riaccendendo i riflettori su una dinamica ospite- conduttrice che ha lasciato il segno. La miccia? Un celebre capolavoro della musica italiana. Questa tensione non solo ha dominato la puntata odierna, ma ha anche messo in luce la difficoltà del programma nel districarsi tra la necessità di intrattenere con il gossip e la volontà di mantenere un registro professionale. Leggi anche: Roberta Bruzzone, scontro in diretta con Milo Infante: volano stracci Il punto di rottura in studio: “Mi hai tolto la parola”. 🔗 Leggi su Tvzap.it
Argomenti simili trattati di recente
Momenti di alta tensione tra Caterina Balivo e Luca Barbareschi a "La Volta Buona". Si parla di figli in difficoltà, di genitori al loro capezzale e anche del figlio di Martina Colombari e Costacurta, Barbareschi e la Balivo entrano in contrasto forte. Barbareshi: "Io - facebook.com Vai su Facebook
Scontro in studio tra Balivo e Rosanna Fratello: “Mi hai tolto la parola” scatta il gelo - Attimo di tensione a La Volta Buona: Rosanna Fratello devia la domanda di Caterina Balivo su Ornella Vanoni e rifiuta di raccontare i retroscena de “L’Appuntamento”. Come scrive quilink.it
Rosanna Fratello e Caterina Balivo, tensione a La Volta Buona!/ “Perché mi hai tolto la parola?” - ”. Segnala ilsussidiario.net
La Volta Buona, le pagelle del 28 novembre: Rosanna Fratello inespugnabile (8), la gaffe di Caterina Balivo (4) - Le pagelle della puntata del 28 novembre de La Volta Buona, con Andrea Roncato e Rosanna Fratello tra gli ospiti di Caterina Balivo ... Lo riporta dilei.it