News Tv. La gestione di un presunto scoop ha creato una vera e propria scintilla in diretta a La Volta Buona. L’ospitata di Rosanna Fratello si è trasformata in un momento di gelo inatteso con la padrona di casa, Caterina Balivo, riaccendendo i riflettori su una dinamica ospite- conduttrice che ha lasciato il segno. La miccia? Un celebre capolavoro della musica italiana. Questa tensione non solo ha dominato la puntata odierna, ma ha anche messo in luce la difficoltà del programma nel districarsi tra la necessità di intrattenere con il gossip e la volontà di mantenere un registro professionale. Leggi anche: Roberta Bruzzone, scontro in diretta con Milo Infante: volano stracci Il punto di rottura in studio: “Mi hai tolto la parola”. 🔗 Leggi su Tvzap.it

© Tvzap.it - Balivo, alta tensione con Rosanna Fratello a La Volta Buona: cos’è successo