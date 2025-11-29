Bagnara di Romagna presentazione del libro ‘Mascagni l' unico’ di Maurizio Sessa

Bagnara di Romagna (Ravenna), 29 novembre 2025 - Domenica 30 novembre alle 16.30 nella sala consiliare della Rocca di Bagnara di Romagna il giornalista Maurizio Sessa presenterà il suo libro Mascagni l’unico - L’uomo di una sola opera tra amori, segreti e duelli rusticani (edizioni Medicea, 2024). Giornalista professionista del quotidiano la Nazione, scrittore e saggista, Sessa nel suo volume fa riemergere i rapporti di Mascagni con la moglie Lina, il suo tormentato legame con Anna Lolli, storia d’amore cominciata nel 1910 e conclusasi solo con la morte del compositore e molto altro ancora; la riscoperta di un artista accompagnato da un insolito e immeritato destino, segnato dall’indelebile etichetta di One man opera, l’uomo di una sola opera, un giudizio affrettato che ha finito per deformare il giudizio critico sulla carriera di un compositore e direttore d’orchestra che è stato ben altro all’interno della propria epoca. 🔗 Leggi su Lanazione.it

