Avete mai provato l' Human Design System? È un modo per capire meglio come funzioniamo
Esite un manuale d’istruzioni personalizzato che ci può spiegare come funzioniamo e che ci insegna a prendere le decisioni migliori. Combina tecniche antiche (Astrologia, I Ching, Cabala e sistema dei Chakra) con scienze moderne (quali genetica, fisica delle particelle, fisiologia, psicologia e biochimica), ecco come. 🔗 Leggi su Vanityfair.it
Argomenti simili trattati di recente
Era fantastico voi avete mai provato l'ebbrezza di suonare e scappare? Vai su X
Avete provato il Pulled Duck con nuova ricetta? Cosa ne pensate? _____ Ordina online in esclusiva su Glovo Scrivici su WhatsApp per ritirare sul posto Oppure passa da La Cristalleria, via Morazzone 10 (Milano) [la cristalleria, pan de cristal, panini go - facebook.com Vai su Facebook