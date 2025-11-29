Avete mai provato l' Human Design System? È un modo per capire meglio come funzioniamo

Vanityfair.it | 29 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Esite un manuale d’istruzioni personalizzato che ci può spiegare come funzioniamo e che ci insegna a prendere le decisioni migliori. Combina tecniche antiche (Astrologia, I Ching, Cabala e sistema dei Chakra) con scienze moderne (quali genetica, fisica delle particelle, fisiologia, psicologia e biochimica), ecco come. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

