Avellino Perrotta | Un Natale che coinvolge l’intera comunità valorizzando risorse e cultura locali

Ad Avellino, il Natale si sta preparando per essere un’occasione di grande festa e condivisione, nonostante le difficoltà economiche e le risorse limitate. Con il sostegno di finanziamenti esterni provenienti dalla Regione, l’amministrazione comunale ha organizzato un programma di eventi che. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

Scopri altri approfondimenti

IrpiniaTv. . La Commissaria straordinaria di Avellino, Giuliana Perrotta, ha annunciato un programma di interventi per la manutenzione delle strade da 350mila per corso Europa e via Guido Dorso e per 3 milioni su via Tedesco e la piazza di borgo Ferrovia. Ne - facebook.com Vai su Facebook

Avellino, arriva il commissario straordinario Giuliana Perrotta alla guida del Comune - Perrotta prende il posto di Laura Nargi, ormai ex sindaca della città irpina, caduta sull'approvazione del bilancio dopo appena ... Lo riporta fanpage.it

Strade e Centro autismo ad Avellino, il commissario Perrotta accelera - A un anno e mezzo dall’inizio dei lavori è finalmente ristabilito il transito per auto e pedoni del Ponte della Ferriera. ilmattino.it scrive

Avellino, stadio e centro autismo: doppio vertice in Comune - Giornata di appuntamenti per la commissaria prefettizia, Giuliana Perrotta. Scrive ilmattino.it