Avellino i voti | Daffara super Simic comanda Palumbo trascina

Tempo di lettura: 3 minuti Contava vincere, ma soprattutto contava ritrovarsi. L’ Avellino di Raffaele Biancolino lo fa nel modo più convincente possibile: combattendo, soffrendo, stringendo i denti e mostrando, finalmente, quella identità che il tecnico rincorreva da settimane. Il successo arriva attraverso una prestazione concreta, intensa, ricca di sacrificio collettivo. Una gara sporca, da squadra vera, chiusa con un clean sheet che pesa quanto i tre punti. Le pagelle Daffara 7,5 – Incerto al pronti-via, poi si trasforma in una saracinesca: respinge tutto ciò che arriva e compie due interventi che valgono il risultato. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Avellino, i voti: Daffara super, Simic comanda, Palumbo trascina

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

Primo degli eletti ad Avellino, in Irpinia, primo in termini percentuali in Campania con 25mila voti: è granitico il risultato del consigliere dem Maurizio Petracca. E avverte: «Non c’è più margine per ragionare su rendite di posizione, non è più tempo per aiutini da - facebook.com Vai su Facebook

Daffara spicca il volo verso la B: saluta la Juve e firma per l'Avellino - Non definitivamente perché il club bianconero punta tanto sul portiere classe 2004, ma è giusto concedergli spazio e con un step in avanti. Si legge su tuttosport.com

Avellino, ecco il 2004 Daffara per la porta: la Juventus mantiene la recompra - com, la priorità per la porta dell'Avellino era il giovane Giovanni Daffara, in forza alla Juventus Next Gen. tuttomercatoweb.com scrive

Pescara-Avellino 1-1, le pagelle: Daffara esordio da incorniciare, Meazzi porta a spasso tutti - Sul finale può fare meglio con quel pallone vagante a centrocampo. Si legge su tuttomercatoweb.com