Autovelox | terminato il censimento | multe nulle per i non registrati - Ma resta il nodo dell' omologazione

E’ terminato ieri, 28 novembre, il censimento degli autovelox installati in Italia con la conseguenza che. 🔗 Leggi su Affaritaliani.it © Affaritaliani.it - Autovelox: terminato il censimento: multe nulle per i non registrati - Ma resta il nodo dell'omologazione

