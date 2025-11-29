Autovelox ecco l’elenco nazionale | multe nulle se il dispositivo non è registrato

Terminato il censimento degli apparecchi installati in Italia voluto dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti: dove trovare l’elenco e come comportarsi in caso di sanzione. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Autovelox, ecco l’elenco nazionale: multe nulle se il dispositivo non è registrato

