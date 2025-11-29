Autovelox da oggi stop a quelli non censiti | ecco l’elenco dei dispositivi autorizzati

Si è concluso ieri venerdì 28 novembre il censimento degli autovelox installati in Italia. Il ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha pubblicato online l’elenco ufficiale dei dispositivi e sistemi di rilevamento della velocità autorizzati sul territorio nazionale. La conseguenza, ricorda il Codacons, è che “ Comuni, enti locali e forze dell’ordine che non hanno comunicato i dati sull’apposita piattaforma varata dal ministero dei Trasporti dovranno spegnere gli apparecchi a partire da oggi 29 novembre, pena la nullità delle multe elevate. Un tesoretto quello degli apparecchi di rilevazione automatica della velocità che, solo nelle principali 20 città italiane, ha portato complessivamente nelle casse delle amministrazioni locali ben 203 milioni di euro a titolo di multe elevate agli automobilisti nel triennio 2022-2024 “. 🔗 Leggi su Lapresse.it

