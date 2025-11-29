“Condividiamo pienamente la posizione espressa dalla Germania, che pone al centro la necessità di tutelare sia la sostenibilità sia la competitività dell’industria automobilistica europea. È questa la direzione corretta da seguire. Il settore automotive continua a rappresentare un elemento chiave pe. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

© Ilgiornaleditalia.it - Automotive, Spera (UGL Metalmeccanici): "Positiva la posizione della Germania espressa alla Presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen"