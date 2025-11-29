Auto si ribalta in mezzo alla strada | feriti nonno e nipotino

Un uomo di 85 anni e il nipote di 11 sono stati ricoverati in codice gallio a Chiari, in seguito a un brutto incidente stradale avvenuto nella prima mattinata di venerdì 28 novembre a Oriznuovi.Poco prima delle 8, attorno alle 7.40, lungo la rotonda che collega l’Itis Cossali all’istituto. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it

