Auto sabotaggio il centrosinistra che non riesce nemmeno a fare opposizione
C’è un punto che la sinistra continua ostinatamente a non vedere, e che l’ennesimo pasticcio sul confronto ad Atreju rende evidente come non mai. Non si tratta della furbizia di Giorgia Meloni, né della sua capacità di dettare l’agenda. Il vero problema è un altro: l’opposizione non riesce nemmeno a fare opposizione insieme. Figuriamoci governare insieme. E ogni volta che può dimostrarlo, lo dimostra. In questi giorni Schlein e Conte hanno offerto alla premier un assist che lei non avrebbe nemmeno osato chiedere. Una sinistra che scopre di essere competitiva, ma che appena intravede un varco per indebolire il Governo finisce inesorabilmente per azzoppare sé stessa, divisa da un protagonismo infantile che oscilla tra ambizioni personali e ansie identitarie. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it
