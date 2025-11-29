Ausilio vince il Premio Scopigno riconoscimento anche per Pio Esposito | è un’Inter ‘pigliatutto’!

Inter News 24 I dettagli sulla premiazione. Giornata di grandi soddisfazioni istituzionali per l’Inter. Il club di Viale della Liberazione è stato protagonista assoluto durante la cerimonia di consegna del prestigioso premio “Manlio Scopigno”, portando a casa due riconoscimenti pesanti che certificano la bontà del lavoro svolto sia dietro la scrivania che sul campo. Il primo a ricevere l’onorificenza è stato Piero Ausilio. Lo storico Direttore Sportivo della Beneamata, architetto delle strategie di mercato che hanno mantenuto la squadra ai vertici, ha ricevuto il premio “Manager of the Year”. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Ausilio vince il Premio Scopigno, riconoscimento anche per Pio Esposito: è un’Inter ‘pigliatutto’!

Scopri altri approfondimenti

I nerazzurri, sotto in avvio per una rete di Alvarez, pareggiano nella ripresa con Zielinski dopo aver sprecato parecchio. In extremis però la vince il Cholo Simeone. Confronto della squadra con Marotta e Ausilio negli spogliatoi - facebook.com Vai su Facebook

Premio Manlio Scopigno: consegnati i trofei ad Ausilio e Pio Esposito - Il trofeo Manlio Scopigno è arrivato a Milano e se lo sono presi il direttore sportivo dell'Inter Piero Ausilio (votato come miglior manager dello ... Lo riporta msn.com

Premio Manlio Scopigno, riconoscimenti per Conte, De Laurentiis e McTominay: le motivazioni - De Laurentiis premiato come "Presidente dell'anno" De Laurentiis è stato eletto "Presidente dell’anno" con la seguente motivazione: "Premio Manlio Scopigno come miglior Presidente dell’anno ad Aurelio ... Segnala corrieredellosport.it

Di Vaio tra i vincitori del Premio Scopigno-Pulici: "Orsolini? Deve puntare al Mondiale" - Per la prima volta è stato lanciato uno sguardo anche oltre i confini italiani, regalando alla ... gazzetta.it scrive