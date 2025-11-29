Aumenti di stipendio Jeep e cortei pro-Salis pagati dal sindacato

Amici dei lavoratori. Ma senza rinunciare al lusso. La Cgil di Maurizio Landini naviga tra privilegi e amichettismo. Suv, carte di credito, compensi da capogiro e soldi per festival, Salis e Gaza. Da Napoli a Cagliari. La costola del Pd deve difendersi da scandali per una gestione allegra delle quote degli operai. A Roma, il comitato centrale che affianca il leader della Cgil, incassa stipendi da manager. Al piano più alto della piramide c'è lui: Landini, tra il 2023 e il 2024, si è ritoccato lo stipendio di 257 euro al mese. Non parliamo di cifre d'oro. Quei 300 euro circa in più al mese in busta paga farebbero comodo a chiunque. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Aumenti di stipendio, Jeep e cortei pro-Salis pagati dal sindacato

