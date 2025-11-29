Aumenta il consumo di prodotti freschi in Italia con uova formaggi pane e pesce
Nel primo semestre del 2025 le famiglie italiane hanno ricominciato a riempire la dispensa e il frigorifero con maggiore frequenza, scegliendo sempre più spesso prodotti freschi legati alla tradizione alimentare mediterranea. A confermarlo è il nuovo report sui consumi alimentari diffuso da Ismea il 14 novembre 2025, che registra una ripresa della domanda interna nel settore agroalimentare nazionale. Dopo anni complessi segnati dall’inflazione alimentare e dalla riduzione dei volumi acquistati, gli italiani tornano dunque a spendere per prodotti considerati fondamentali per una dieta equilibrata. 🔗 Leggi su Quifinanza.it
