Nel primo semestre del 2025 le famiglie italiane hanno ricominciato a riempire la dispensa e il frigorifero con maggiore frequenza, scegliendo sempre più spesso prodotti freschi legati alla tradizione alimentare mediterranea. A confermarlo è il nuovo report sui consumi alimentari diffuso da Ismea il 14 novembre 2025, che registra una ripresa della domanda interna nel settore agroalimentare nazionale. Dopo anni complessi segnati dall’inflazione alimentare e dalla riduzione dei volumi acquistati, gli italiani tornano dunque a spendere per prodotti considerati fondamentali per una dieta equilibrata. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

© Quifinanza.it - Aumenta il consumo di prodotti freschi in Italia con uova, formaggi, pane e pesce