Auditel 28 novembre 2025 | voce senior al 22,5% e tradimento finale al 15,3%

risultati degli ascolti del 28 novembre 2025: analisi dei principali programmi televisivi. Un quadro dettagliato delle performance televisive dell’ultima serata fornisce una prospettiva chiara sull’andamento delle trasmissioni e delle reti principali. La serata ha visto prevalere alcuni programmi, mentre altre produzioni hanno subito ripercussioni a causa di eventi esterni come lo sciopero dei giornalisti. La scelta delle reti e il pubblico si mostrano molto strategici, influenzati anche dai cambi di cast e dai contenuti proposti. prestazioni di The Voice Senior. leader di ascolti a venerdì sera. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it © Jumptheshark.it - Auditel 28 novembre 2025: voce senior al 22,5% e tradimento finale al 15,3%

