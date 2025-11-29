Attesa per la Maratona di Latina nel ricordo di Antonio Pennacchi

29 nov 2025

Dalla “Dog Run” e da una camminata in omaggio ad Antonio Pennacchi, diverse le novità in occasione dalla 24a edizione della Maratona di Latina, che verrà ufficialmente presentata alla città nella conferenza stampa convocata per giovedì 4 dicembre alle 11 al Museo Cambellotti.Un grandioso evento. 🔗 Leggi su Latinatoday.it

