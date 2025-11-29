Attacco terroristico all’aeroporto di Fiumicino | la maxi-esercitazione
Fiumicino, 29 novembre 2025 – Un’e splosione semina il panico nell’aeroporto di Fiumicino. I passeggeri urlano e tentano di capire cosa sta accadendo ma mentre provano a uscire dal terminal quattro terroristi, armati e a volto coperto, fanno irruzione nello scalo e aprono il fuoco. Dopo pochi minuti a terra ci sono solo corpi mentre nella sala riecheggiano le grida dei feriti. Un drone guidato nella sala riprende la situazione poi scatta l’intervento delle forze speciali che neutralizzano i terroristi e prestano i primi soccorsi ai passeggeri. Infine arrivano i sanitari del 118 e i feriti vengono trasferiti prima nel posto medico avanzato dell’aeroporto e poi nei diversi ospedali. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it
Contenuti che potrebbero interessarti
*Assalto terroristico simulato: esercitazione della Polizia* ? Allarme simulato, risposta reale: forze speciali in azione all'aeroporto Leggi l'articolo completo sul nostro sito! #LiraTv #EseiProtagonista #Salerno #assalto #polizia #allarme #tre #ostaggi #sim - facebook.com Vai su Facebook
Militari e squadre speciali in assetto anti terrorismo in aeroporto. Maxi esercitazione a Roma ift.tt/X5hvafl Vai su X
Attacco terroristico all’aeroporto di Fiumicino: la maxi-esercitazione - Esplosione e conflitto a fuoco nel terminal 5: la simulazione per testare l'efficacia di intervento in situazioni di emergenza ... Segnala ilfaroonline.it
Terrorismo, esercitazione a Fiumicino. Lamberti: “Prontezza e affiatamento valori aggiunti” - Sarà un'attività complessa, perché a seguito ... Si legge su msn.com
Maxi-esercitazione all’aeroporto di Fiumicino: sarà simulato un attacco terroristico - L'esercitazione della protezione civile simulerà un attacco con irruzione armata, ferimenti e presa di ostaggi ... ilfaroonline.it scrive