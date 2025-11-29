Attacco terroristico all’aeroporto di Fiumicino | la maxi-esercitazione

Fiumicino, 29 novembre 2025 – Un’e splosione semina il panico nell’aeroporto di Fiumicino. I passeggeri urlano e tentano di capire cosa sta accadendo ma mentre provano a uscire dal terminal quattro terroristi, armati e a volto coperto, fanno irruzione nello scalo e aprono il fuoco. Dopo pochi minuti a terra ci sono solo corpi mentre nella sala riecheggiano le grida dei feriti. Un drone guidato nella sala riprende la situazione poi scatta l’intervento delle forze speciali che neutralizzano i terroristi e prestano i primi soccorsi ai passeggeri. Infine arrivano i sanitari del 118 e i feriti vengono trasferiti prima nel posto medico avanzato dell’aeroporto e poi nei diversi ospedali. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it