Attacco shock nel Mar Nero | Ucraina colpisce due navi russe in pochi minuti

Il Servizio di sicurezza ucraino ( Sbu ) ha formalmente rivendicato la responsabilità del recente audace attacco sferrato nel Mar Nero contro due petroliere, identificate come la Kairo e la Virat. Queste navi facevano parte della cosiddetta “flotta ombra” russa, un insieme di imbarcazioni che aggira le sanzioni internazionali trasportando greggio e prodotti petroliferi. L’Sbu ha persino provveduto a diffondere un filmato dell’operazione, fornendo una rara e diretta prova visiva dell’azione militare condotta. Questo attacco segna un ulteriore intensificarsi del conflitto marittimo, dimostrando la crescente capacità e la volontà dell’Ucraina di colpire obiettivi strategici cruciali per il sostegno economico e logistico della Russia, anche in acque internazionali. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - Attacco shock nel Mar Nero: Ucraina colpisce due navi russe in pochi minuti

