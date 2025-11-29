Attacco durissimo a Schlein e arriva proprio da lui | cosa succede
La partecipazione di Giuseppe Conte al prossimo evento Atreju segna un nuovo capitolo nelle dinamiche dell’opposizione italiana. A fronte della decisione di Elly Schlein di non prendere parte al dibattito a tre con Giorgia Meloni, il leader del Movimento 5 Stelle ha confermato la sua presenza pubblicamente, sottolineando la propria disponibilità al confronto. L’annuncio, rilasciato durante gli Stati Generali della Ripartenza, ha generato reazioni contrastanti tra i progressisti e creato un clima di crescente tensione politica. Il presidente M5S ha ricostruito le tappe più recenti delle relazioni tra le principali forze politiche, rivelando un dettaglio finora inedito: durante il suo mandato a Palazzo Chigi, prese parte alla festa di Fratelli d’Italia. 🔗 Leggi su Tvzap.it
