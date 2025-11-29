Atreju | Nardella ' Conte? Se ci dividiamo facciamo gioco destra'

Montepulciano, 29 nov. (Adnkronos) - "Se ci dividiamo anche su cosa rispondere a Meloni in merito alla partecipazione ad Atreju, non facciamo altro che fare il gioco delle destre". Lo dice Dario Nardella, commentando le parole di Giuseppe Conte a margine dell'incontro Costruire l'alternativa, in corso a Montepulciano. "Mi piacerebbe che alcune opinioni, come in questo caso quelle di Conte, venissero dette riservatamente a Schlein invece che pubblicamente, perché il risultato, forse anche non voluto, è ancora una volta quello di apparire senza una posizione unitaria di fronte a Meloni, che invece si presenta come l'unica indiscutibile leader delle destre". 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Atreju: Nardella, 'Conte? Se ci dividiamo facciamo gioco destra'

