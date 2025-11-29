Atreju | Manfredi ' non bisognava entrare in quella trappola'
Montepulciano, 29 nov. (Adnkronos) - "Non bisognava entrare in quella trappola. Occorreva organizzarla prima. Ci si doveva parlare". Gaetano Manfredi risponde così, a margine di 'Costruire l'alternativa' a Montepulciano, ai cronisti che gli chiedono del 'caso' Atreju. 🔗 Leggi su Iltempo.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
Le cose che abbiamo in Comune Regista del campo largo campano, Manfredi ha tirato la volata a Fico. Piace a Conte, a Schlein ma soprattutto ai riformisti Pd, che lo vorrebbero federatore. Il momento d’oro del sindaco di Napoli - facebook.com Vai su Facebook
Atreju: Manfredi, 'non bisognava entrare in quella trappola' - Gaetano Manfredi risponde così, a margine di 'Costruire ... Come scrive iltempo.it
Parla Manfredi: "Schlein premier? Soluzione più naturale. Se Meloni mi invita ad Atreju ci vado" - Il sindaco di Napoli all'evento Pd a Montepulciano: "Su Atreju segretaria e Conte dovevano coordinarsi prima. Segnala ilfoglio.it