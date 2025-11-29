Atreju | Manfredi ' non bisognava entrare in quella trappola'

Montepulciano, 29 nov. (Adnkronos) - "Non bisognava entrare in quella trappola. Occorreva organizzarla prima. Ci si doveva parlare". Gaetano Manfredi risponde così, a margine di 'Costruire l'alternativa' a Montepulciano, ai cronisti che gli chiedono del 'caso' Atreju. 🔗 Leggi su Iltempo.it

