Atletico Madrid premi a Simeone e Griezmann | allenatore e giocatore ricevono il Golden Foot 2025 dal World Champions Club! La motivazione

Atletico Madrid, il World Champions Club premia la carriera straordinaria di Simeone e l’impatto globale di Griezmann nel calcio mondiale Il World Champions Club ha assegnato il prestigioso Golden Foot 2025 a Diego Simeone e Antoine Griezmann, premiando rispettivamente la leggendaria carriera dell’allenatore argentino e l’impatto globale del francese nel mondo del calcio. Il riconoscimento . 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Atletico Madrid, premi a Simeone e Griezmann: allenatore e giocatore ricevono il Golden Foot 2025 dal World Champions Club! La motivazione

