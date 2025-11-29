Atletico Madrid Inter reparto offensivo nerazzurro in crisi? Chivu vuole rilanciare Thuram e Bonny

Internews24.com | 29 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Inter News 24 Atletico Madrid Inter, Chivu ora si trova davanti alla sfida di rilanciare e motivare il reparto offensivo dell’Inter, Pisa è un’opportunità?. Il reparto offensivo dell’Inter, nelle ultime settimane, ha visto difficoltà evidenti, con Marcus Thuram che è finalmente rientrato in campo dopo un periodo di assenza, ma senza riuscire a incidere come ci si aspettava. La sua riconnessione con Lautaro Martínez (la cosiddetta ThuLa ) è avvenuta inizialmente nel derby, ma al Metropolitano, Thuram è rimasto in panchina, mentre Lautaro non è riuscito a vincere il duello con Julian Alvarez. La sostituzione del francese con il più giovane Bonny ha dato qualche spunto di speranza, con il 22enne che ha mostrato buona fisicità e la voglia di lottare. 🔗 Leggi su Internews24.com

atletico madrid inter reparto offensivo nerazzurro in crisi chivu vuole rilanciare thuram e bonny

© Internews24.com - Atletico Madrid Inter, reparto offensivo nerazzurro in crisi? Chivu vuole rilanciare Thuram e Bonny

News recenti che potrebbero piacerti

atletico madrid inter repartoInter, Chivu rivoluzione tutto? Ecco il piano in vista della gara contro l’Atletico Madrid. La situazione non conosce limiti - La situazione non conosce dubbi L’Inter si prepara a tornare protagonista in Europa nella notte del Metrop ... calcionews24.com scrive

atletico madrid inter repartoAtletico Madrid-Inter in diretta tv e streaming: orario e dove vederla - Una notte da leoni in Spagna: si gioca per la Champions League Atletico Madrid- Scrive newsmondo.it

atletico madrid inter repartoAtletico-Inter, le formazioni ufficiali, Chivu prepara la rivoluzione: le scelte su Thuram, Bonny, Esposito e Sucic - Inter, quinta giornata Champios League, le formazioni ufficiali: Chivu prepara la mini rivoluzione. Si legge su sport.virgilio.it

Cerca Video su questo argomento: Atletico Madrid Inter Reparto