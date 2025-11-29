Inter News 24 Atletico Madrid Inter, Chivu ora si trova davanti alla sfida di rilanciare e motivare il reparto offensivo dell’Inter, Pisa è un’opportunità?. Il reparto offensivo dell’Inter, nelle ultime settimane, ha visto difficoltà evidenti, con Marcus Thuram che è finalmente rientrato in campo dopo un periodo di assenza, ma senza riuscire a incidere come ci si aspettava. La sua riconnessione con Lautaro Martínez (la cosiddetta ThuLa ) è avvenuta inizialmente nel derby, ma al Metropolitano, Thuram è rimasto in panchina, mentre Lautaro non è riuscito a vincere il duello con Julian Alvarez. La sostituzione del francese con il più giovane Bonny ha dato qualche spunto di speranza, con il 22enne che ha mostrato buona fisicità e la voglia di lottare. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Atletico Madrid Inter, reparto offensivo nerazzurro in crisi? Chivu vuole rilanciare Thuram e Bonny