Atalanta missione continuità con la Fiorentina | Palladino riparte dal tridente

CALCIO. Domenica 30 novembre (alle 18) alla New Balance Arena contro i viola il tecnico sembra orientato a confermare Cdk-Scamacca-Lookman in attacco. Dubbi in mediana: Pasalic potrebbe rimpiazzare de Roon. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

© Ecodibergamo.it - Atalanta, missione continuità con la Fiorentina: Palladino riparte dal tridente

