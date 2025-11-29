atalanta le ultime prima della sfida di domani contro la fiorentina

Bergamo, 29 novembre 2025 – La nuova Atalanta di Raffaele Palladino domani alle 18 si presenta al pubblico di casa della New Balance Arena affrontando la Fiorentina, ultima in classifica, in una partita da vincere per avviare la “remuntada” verso le posizioni europee. Dea che vola sulle ali dell’entusiasmo ritrovato con la sontuosa vittoria per 3-0 a Francoforte, successo che ha messo quasi al sicuro la partecipazione ai playoff di Champions e aperto un’autostrada verso i primi otto posti. Ora, archiviata l’impresa del WaldStadion, testa solo al campionato, dove i nerazzurri sono attardati con 13 punti dopo tre sconfitte consecutive e un’ astinenza da vittorie che si protrae dal 20 settembre. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

