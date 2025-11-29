Atalanta Kolasinac è tornato Palladino ha il jolly per dare il via alla rimonta

Gazzetta.it | 29 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il difensore bosniaco ha superato il test di Francoforte: una carta in più. Tutti a disposizione nella Dea tranne Scalvini e Bakker. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

atalanta kolasinac 232 tornato palladino ha il jolly per dare il via alla rimonta

© Gazzetta.it - Atalanta, Kolasinac è tornato. Palladino ha il jolly per dare il via alla rimonta

Altre letture consigliate

atalanta kolasinac 232 tornatoAtalanta, riecco Kolasinac: sarà titolare? Le nuove gerarchie in difesa - E' tornato Kolasinac, sorride Palladino e sorridono anche tutti i fantallenatori dell'ex difensore dell'Arsenal. Riporta fantamaster.it

Atalanta, Palladino punta sul rientro di Kolasinac e su altre due carte per rilanciare la Dea. Ecco le ultimissime - E il rientro di Kolasinac &#232; sicuramente fondamentale L’Atalanta si prepara a inaugurare un nuovo per ... Scrive calcionews24.com

Atalanta, si ferma Maldini. I convocati: assenti anche de Roon e Kolasinac - Per Daniel Maldini una contrattura muscolare all’adduttore sinistro, mentre de Roon non &#232; riuscito a recuperare dal problema fisico accusato nel primo tempo della sfida contro il Milan. Da ecodibergamo.it

Cerca Video su questo argomento: Atalanta Kolasinac 232 Tornato