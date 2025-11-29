Atalanta-Ederson rischio Articolo 17 | l’agente del brasiliano potrebbe avvalersi della stessa arma usata dall’entourage di Kvara

L’Atalanta deve sciogliere il nodo Ederson dopo le parole del suo agente André Cury. Nel frattempo, spunta lo spettro dell’Articolo 17 Fifa: lo stesso strumento che l’entourage di Kvaratskhelia aveva minacciato di usare col Napoli. Ne parla Tmw. Ederson come Kvara? I dettagli. Ecco cosa riporta Tmw “L’Atalanta è di fronte a un bivio, dopo le parole di André Cury, agente di Ederson, nelle scorse ore. Cederlo fra gennaio (a prezzo più alto) e giugno (sicuramente a meno visto che mancherà solamente un anno alla fine del contratto) oppure tenerlo fino alla fine della sua scadenza contrattuale, lasciandolo andare via a parametro zero. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - Atalanta-Ederson, rischio Articolo 17: l’agente del brasiliano potrebbe avvalersi della stessa arma usata dall’entourage di Kvara

