Atalanta con la Fiorentina serve la svolta in Serie A | la vittoria manca dal 21 settembre
5 pareggi, 3 sconfitte. È il bilancio degli ultimi 70 giorni in campionato dell’Atalanta. In mezzo ci sarebbero anche un altro pareggio e 3 vittorie, le uniche gioie dal 22 settembre ad oggi, ma sono tutte arrivate in Champions League. È il paradosso della Dea di quest’anno: in Europa raccoglie di media 2 punti a partita, in campionato invece il dato si dimezza, con i 13 raccolti in 12 giornate. Una differenza netta, che si potrebbe spiegare in maniera un po’ troppo semplicistica con gli stimoli unici che offrono le notti internazionali. “I risultati sono figli di tante cose” ha tagliato corto mister Palladino avvicinandosi alla gara di Francoforte. 🔗 Leggi su Bergamonews.it
Argomenti simili trattati di recente
#Atalanta, assenza sicura in difesa in vista della #Fiorentina Vai su X
#AtalantaFiorentina, probabili formazioni: #Vanoli con qualche dubbio. Davanti torna #Kean - facebook.com Vai su Facebook
Atalanta, con la Fiorentina serve la svolta in Serie A: la vittoria manca dal 21 settembre - I tre successi degli ultimi 70 giorni sono stati ottenuti soltanto in Champions League contro Brugge, Marsiglia ed Eintracht. Da bergamonews.it
Fiorentina, serve la svolta: “Attacco alla Signora per uscire dalla crisi” - Fiorentina, serve la svolta: “Attacco alla Signora per uscire dalla crisi” Il Corriere Fiorentino apre oggi con un messaggio forte: per la Fiorentina è il momento ... Da tuttojuve.com
Paura e rosa sopravvalutata: la Fiorentina deve cambiare marcia, altrimenti sarà dura anche solo salvarsi - La sconfitta contro l’AEK ha riportato alla luce quei problemi che Vanoli sembrava aver parzialmente risolto: alla Fiorentina serve una svolta, anche tattica ... Si legge su goal.com