Atalanta con la Fiorentina serve la svolta in Serie A | la vittoria manca dal 21 settembre

5 pareggi, 3 sconfitte. È il bilancio degli ultimi 70 giorni in campionato dell’Atalanta. In mezzo ci sarebbero anche un altro pareggio e 3 vittorie, le uniche gioie dal 22 settembre ad oggi, ma sono tutte arrivate in Champions League. È il paradosso della Dea di quest’anno: in Europa raccoglie di media 2 punti a partita, in campionato invece il dato si dimezza, con i 13 raccolti in 12 giornate. Una differenza netta, che si potrebbe spiegare in maniera un po’ troppo semplicistica con gli stimoli unici che offrono le notti internazionali. “I risultati sono figli di tante cose” ha tagliato corto mister Palladino avvicinandosi alla gara di Francoforte. 🔗 Leggi su Bergamonews.it