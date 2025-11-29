Aston Villa-Wolverhampton domenica 30 novembre 2025 ore 15 | 05 | formazioni ufficiali quote pronostici Tutto facile per i Villans?
West Midlands derby senza molta storia, questo verrebbe da dire guardando la classifica di Premier League ma soprattutto il rendimento recente di Aston Villa e Wolverhampton. L’arrivo di Rob Edwards sulla panchina dei Wolves infatti non ha risolto i problemi e si è visto lo scorso fine settimana quando è arrivata un’altra sconfitta senza segnare. Il . InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com
