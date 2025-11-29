Astensionismo alle elezioni | pesa l' invecchiamento dei cittadini nel Chietino i picchi massimi

Non è solo la disaffezione alla politica e alle dinamiche di partecipazione attiva, ma anche l'invecchiamento della popolazione a determinare le alte percentuali di astensionismo che tendono ad aumentare a ogni tornata elettorale. È quanto emerge da un'analisi condotta dall'ufficio comunicazione. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

"Sull'astensionismo alle elezioni pesa l'invecchiamento, in Abruzzo over 65 saliti al 26%": ecco lo studio - Se c'è chi sceglie di non votare, c'è anche chi non può proprio scegliere"

ASTENSIONISMO: "INCIDE INVECCHIAMENTO POPOLAZIONE", UNSIC, "IN ITALIA E IN ABRUZZO CROLLO ELETTORI" - L'AQUILA – Se per quasi trent'anni, dal 1948 al 1976, la percentuale di votanti in Italia è rimasta stabile tra il 92% e 94% e fino al 2008 stazionaria sopra all'80%, negli ultimi anni il crollo della

INVECCHIAMENTO Astensionismo in Puglia: il peso dell'invecchiamento della popolazione - Un fattore sottovalutato è quello demografico: l'invecchiamento della popolazione e l'aumento dei cittadini disabili incidono