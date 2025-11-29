Nato e Ucraina sono pronte a marciare assieme sul piano dell’ innovazione per la difesa e per l’evoluzione di armamenti sofisticati. L’esperienza accumulata da Kiev in quasi quattro anni di resistenza all’invasione russa ha introdotto l’Ucraina nei livelli più alti delle filiere tecnologiche e operative in diversi settori e i capitali dell’Alleanza Atlantica e dei Paesi membri possono sostenerne il progresso includendo Kiev nelle catene del valore, nelle filiere di approvvigionamento e nel perimetro di sicurezza della Nato guardando al dopoguerra. L’asse Nato-Ucraina. Il 26 novembre scorso la Vice Segretaria Generale della Nato Radmila Shekerinska ha incontrato a Kiev il Ministro della Trasformazione Digitale dell’Ucraina Mykhailo Fedorov per concludere il protocollo d’avvio del programma Unite – Brave Nato, primo patto ufficiale con cui la Bruxelles atlantica e l’Ucraina si impegnano a lavorare congiuntamente sulla ricerca di frontiera, sulla prototipazione avanzata, sulla ricerca di brevetti innovativi in campi come la difesa delle telecomunicazioni sul campo di battaglia, le tecnologie per la difesa aerea e le armi volte a contrastare gli attacchi dei droni, oltre che l’avanzamento sui sistemi terrestri e aerei senza pilota. 🔗 Leggi su It.insideover.com

© It.insideover.com - Asse Nato-Ucraina sull’innovazione militare: il programma Brave e il futuro di Kiev