Assalto pro-Pal alla redazione della Stampa | letame e mura imbrattate

Torino, 29 novembre 2025 – Una manifestazione a sostegno della Palestina, partito nel pomeriggio di venerdì 28 novembre, si è trasformato in un assalto alla sede torinese de “La Stampa”, in via Lugaro. Secondo la ricostruzione degli inquirenti, un gruppo di circa un centinaio di manifestanti si è staccato dal corteo principale e ha raggiunto l’edificio del quotidiano. Davanti alla sede sono stati lanciati sacchi di letame contro i cancelli e sui muri sono apparse scritte come “ Fuck Stampa”, “Free Shahin ” e accuse ai cronisti di essere “complici” del trattenimento nel Cpr dell’imam Mohamed Shahin. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

Altri contenuti sullo stesso argomento

#Torino Assalto dei #ProPal alla sede de @LaStampa. Scritte sui muri, devastazione nella redazione vuota per lo sciopero dei giornalisti. 34 identificati e denunciati. Solidarietà da Mattarella e dalla Premier. Al #Gr1 l’intervista di Giuseppe Lisi al direttore Andr Vai su X

La redazione di Quotidiano Piemontese esprime la massima solidarietà ai colleghi de La Stampa, la cui sede torinese è stata vittima ieri di un assalto violento e vile che riporta la memoria al periodo più triste e difficile della storia d’Italia. Un attacco totalmente i - facebook.com Vai su Facebook

Assalto alla redazione della Stampa, cori Pro Pal tra devastazione e minacce. La condanna di Mattarella e Meloni - La Digos di Torino è al lavoro per identificare i manifestanti che hanno fatto irruzione nei locali della redazione. Come scrive ilfattoquotidiano.it

Assalto Pro Pal alla Stampa di Torino, gli attivisti nella redazione del quotidiano: danni e scritte sui muri, 34 denunciati - L’azione durante lo sciopero generale, minacce ai giornalisti (“Terroristi, siete i primi della lista”) e sostegno all’imam Mohamed Shahin espulso per le posizioni fondamentaliste e antisemite. Scrive quotidiano.net

Assalto Pro-Pal alla redazione de 'La Stampa', la solidarietà di Mattarella e Meloni - Il fatto è accaduto nelle prime ore del pomeriggio durante la giornata di sciopero generale che ha portato in strada c ... Lo riporta msn.com