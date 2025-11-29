AGI - Blitz ieri alla sede de 'La Stampa' a Torino da parte di attivisti Pro-Pal. Il fatto è accaduto nelle prime ore del pomeriggio durante la giornata di sciopero generale che ha portato in strada circa duemila persone a Torino. Uno spezzone composto da un centinaio di manifestanti, che per gli inquirenti sono legati alla galassia anarchica, si è staccato dal corteo per raggiungere l'edificio in via Ernesto Lugaro che ospita la redazione del quotidiano. Prima un lancio di letame contro i cancelli e le scritte sui muri, poi, forzando un'entrata secondaria, l'irruzione all'interno della redazione, gridando "giornalista terrorista, sei il primo della lista". 🔗 Leggi su Agi.it

© Agi.it - Assalto Pro-Pal alla redazione de 'La Stampa', la solidarietà di Mattarella e Meloni