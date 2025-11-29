Assalto Pro-Pal alla redazione de ' La Stampa' la solidarietà di Mattarella e Meloni
AGI - Blitz ieri alla sede de 'La Stampa' a Torino da parte di attivisti Pro-Pal. Il fatto è accaduto nelle prime ore del pomeriggio durante la giornata di sciopero generale che ha portato in strada circa duemila persone a Torino. Uno spezzone composto da un centinaio di manifestanti, che per gli inquirenti sono legati alla galassia anarchica, si è staccato dal corteo per raggiungere l'edificio in via Ernesto Lugaro che ospita la redazione del quotidiano. Prima un lancio di letame contro i cancelli e le scritte sui muri, poi, forzando un'entrata secondaria, l'irruzione all'interno della redazione, gridando "giornalista terrorista, sei il primo della lista". 🔗 Leggi su Agi.it
Scopri altri approfondimenti
? CLAMOROSO: assalto in redazione nel giorno dello sciopero della stampa I DETTAGLI https://shorturl.at/3sJ2Y - facebook.com Vai su Facebook
L’assalto degli alienati alla redazione della Stampa e’ la solita faida interna alla sinistra. I manifestanti assaltano i giornali che li vezzeggiano. Vai su X
Torino, manifestanti Pro Pal assaltano la redazione de "La Stampa" - La redazione de La Stampa a Torino è stata devastata da un gruppo di manifestanti Pro Pal scesi in piazza per lo sciopero del 28 novembre. Secondo msn.com
Torino, assalto dei pro Pal alla sede de La Stampa: scritte sui muri e danni alle redazioni. Solidarietà di Mattarella e Meloni - Torino, assalto alla redazione de La Stampa durante le manifestazioni per lo sciopero generale del 28 novembre. Scrive msn.com
Assalto alla redazione della Stampa, gruppo di manifestanti pro Pal danneggia la redazione. La solidarietà di Mattarella e Meloni - Un gruppo di manifestanti è entrato venerdì nella sede della Stampa, a Torino, imbrattando muri e danneggiando la struttura ... Scrive msn.com