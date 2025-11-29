Assalto Pro-Pal alla redazione de ' La Stampa' la solidarietà di Mattarella e Meloni Indi

AGI - Blitz ieri alla sede de 'La Stampa' a Torino da parte di attivisti Pro-Pal. Il fatto è accaduto nelle prime ore del pomeriggio durante la giornata di sciopero generale che ha portato in strada circa duemila persone a Torino. La Digos di Torino ha identificato 34 persone per l'assalto. Gli inquirenti hanno visionato i filmati delle videocamere di sorveglianza e proceduto all'identificazione degli attivisti, alcuni dei quali, da quanto si apprende, sarebbero vicini a centri sociali e collettivi studenteschi cittadini. Prima un lancio di letame contro i cancelli e le scritte sui muri, poi, forzando un'entrata secondaria, l'irruzione all'interno della redazione, gridando " giornalista terrorista, sei il primo della lista". 🔗 Leggi su Agi.it © Agi.it - Assalto Pro-Pal alla redazione de 'La Stampa', la solidarietà di Mattarella e Meloni. Indi...

News recenti che potrebbero piacerti

L’assalto dei pro-Pal alla sede del quotidiano La Stampa, a Torino: danni ai locali e muri imbrattati. Solidarietà alla redazione da Mattarella e Meloni. Ferma condanna bipartisan da istituzioni e mondo politico. Trentaquattro identificati e denunciati. #Tg1 Giuse Vai su X

+++ Assalto alla redazione de La Stampa, 34 identificati e denunciati: "Pareti imbrattate, documenti rovesciati" +++ Cosa è successo https://qds.it/assalto-redazione-la-stampa-34-denunciati-pareti-documenti-rovesciati-cronaca/ - facebook.com Vai su Facebook

Assalto alla redazione della Stampa, cori Pro Pal tra devastazione e minacce. La condanna di Mattarella e Meloni - La Digos di Torino è al lavoro per identificare i manifestanti che hanno fatto irruzione nei locali della redazione. Si legge su ilfattoquotidiano.it

Assalto Pro-Pal alla redazione de 'La Stampa', la solidarietà di Mattarella e Meloni - Il fatto è accaduto nelle prime ore del pomeriggio durante la giornata di sciopero generale che ha portato in strada c ... msn.com scrive

Assalto alla redazione della Stampa, gruppo di manifestanti pro Pal danneggia la sede di Torino - La solidarietà di Mattarella e Meloni - Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha fatto pervenire al direttore, Andrea Malaguti, e alla redazione de "La Stampa" la sua solidarietà, unita alla "ferma condanna della violenta ... Segnala affaritaliani.it