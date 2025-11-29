Assalto Pro-Pal alla redazione de ' La Stampa' la solidarietà di Mattarella e Meloni Indi

Agi.it | 29 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

AGI -  Blitz ieri alla sede de 'La Stampa'  a Torino da parte di attivisti Pro-Pal. Il fatto è accaduto nelle prime ore del pomeriggio durante la giornata di sciopero generale che ha portato in strada circa duemila persone a Torino.  La Digos di Torino ha identificato 34 persone per l'assalto. Gli inquirenti hanno visionato i filmati delle videocamere di sorveglianza e proceduto all'identificazione degli attivisti, alcuni dei quali, da quanto si apprende, sarebbero vicini a centri sociali e collettivi studenteschi cittadini.   Prima un lancio di letame contro i cancelli e le scritte sui muri, poi, forzando un'entrata secondaria, l'irruzione all'interno della redazione, gridando " giornalista terrorista, sei il primo della lista". 🔗 Leggi su Agi.it

assalto pro pal alla redazione de la stampa la solidariet224 di mattarella e meloni indi

© Agi.it - Assalto Pro-Pal alla redazione de 'La Stampa', la solidarietà di Mattarella e Meloni. Indi...

News recenti che potrebbero piacerti

assalto pro pal redazioneAssalto alla redazione della Stampa, cori Pro Pal tra devastazione e minacce. La condanna di Mattarella e Meloni - La Digos di Torino è al lavoro per identificare i manifestanti che hanno fatto irruzione nei locali della redazione. Si legge su ilfattoquotidiano.it

assalto pro pal redazioneAssalto Pro-Pal alla redazione de 'La Stampa', la solidarietà di Mattarella e Meloni - Il fatto è accaduto nelle prime ore del pomeriggio durante la giornata di sciopero generale che ha portato in strada c ... msn.com scrive

assalto pro pal redazioneAssalto alla redazione della Stampa, gruppo di manifestanti pro Pal danneggia la sede di Torino - La solidarietà di Mattarella e Meloni - Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha fatto pervenire al direttore, Andrea Malaguti, e alla redazione de "La Stampa" la sua solidarietà, unita alla "ferma condanna della violenta ... Segnala affaritaliani.it

Cerca Video su questo argomento: Assalto Pro Pal Redazione