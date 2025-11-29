Assalto Pro-Pal a Stampacondanna Colle

9.00 Assalto alla redazione de La Stampa a Torino, durante le manifestazioni per lo sciopero generale del 28 novembre. Contestatori Pro-Pal hanno lasciato il corteo principale e si sono diretti alla sede del quotidiano.Hanno lanciato letame oltre le cancellate e scritto: "Giornalisti complici dell'arresto in Cpr di Mohamed Shahin", in riferimento alla convalida di trattenimento,al Cpr di Caltanissetta,dell'imam di V.Saluzzo Dal Presidente Mattarella: "Ferma condanna".La premier Meloni:"Fatto gravissimo".Schlein,leader Pd:"Inaccettabile". 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

