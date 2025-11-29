Assalto e minacce alla redazione della Stampa identificati i primi 34 | tra loro attivisti di Askatasuna e il 16enne ammanettato al liceo Einstein – Il video

Sono una trentina le persone identificate dalla Digos dopo l’assalto di ieri – venerdì 28 novembre – alla redazione torinese del quotidiano La Stampa, in via Lugano. La polizia ha potuto identificarli anche grazie ai video che loro stessi avevano pubblicato sui social. Prosegue, intanto, il lavoro per dare un volto agli altri partecipanti all’irruzione. Al momento non risultano ancora denunce. Chi c’è tra gli identificati. Tra gli identificati figurano attivisti del centro sociale Askatasuna e dei collettivi studenteschi “Collettivo universitario autonomo” e “Kollettivo studentesco autorganizzato”, riconducibili sempre al centro sociale. 🔗 Leggi su Open.online

