Assalto dei pro Pal alla redazione de La Stampa identificati 34 manifestanti che hanno danneggiato i locali

Digos al lavoro per identificare i manifestanti che hanno fatto irruzione nella redazione de La Stampa tra cori e scritte pro Pal: messaggi di Meloni e Mattarella. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it © Notizie.virgilio.it - Assalto dei pro Pal alla redazione de La Stampa, identificati 34 manifestanti che hanno danneggiato i locali

E smettiamola di chiamarli manifestanti, tifosi, ecc. chiamiamoli con il loro nome. Assalto alla redazione della Stampa, gruppo di manifestanti pro Pal danneggia la sede di Torino. La solidarietà di Mattarella e Meloni

Assalto alla redazione della Stampa, cori Pro Pal tra devastazione e minacce. La condanna di Mattarella e Meloni - La Digos di Torino è al lavoro per identificare i manifestanti che hanno fatto irruzione nei locali della redazione. Segnala ilfattoquotidiano.it

Assalto Pro Pal alla Stampa di Torino, gli attivisti nella redazione del quotidiano: danni e scritte sui muri, 34 denunciati - L’azione durante lo sciopero generale, minacce ai giornalisti (“Terroristi, siete i primi della lista”) e sostegno all’imam Mohamed Shahin espulso per le posizioni fondamentaliste e antisemite. Da quotidiano.net

Assalto Pro-Pal alla redazione de 'La Stampa', la solidarietà di Mattarella e Meloni - Il fatto è accaduto nelle prime ore del pomeriggio durante la giornata di sciopero generale che ha portato in strada c ...