Assalto con le pistole al supermercato Eurospin | banditi in fuga con l' incasso

Rapina ai danni del supermercato Eurospin al confine tra Gricignano d’Aversa e Carinaro. Il raid è avvenuto poco prima dell’orario di chiusura quando all’interno del punto vendita erano ancora presenti diversi clienti.I banditi, almeno tre quelli entrati in azione, hanno fatto irruzione con i. 🔗 Leggi su Casertanews.it