Assalto alla sede de La Stampa | il momento in cui i manifestanti pro Palestina entrano nell’edificio – Video

Alcuni manifestanti pro Palestina durante il corteo del 28 novembre hanno fatto irruzione nella sede de La Stampa in protesta contro quelle che ritengono posizioni filo-israeliane del quotidiano. I manifestanti hanno anche imbrattato i muri esterni. Le immagini L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Assalto alla sede de La Stampa: il momento in cui i manifestanti pro Palestina entrano nell’edificio – Video

