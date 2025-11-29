Assalto alla redazione de La Stampa durante il corteo | devastata la sede di Torino

ABBONATI A DAYITALIANEWS L’irruzione durante lo sciopero generale. Momenti di forte tensione a Torino, dove un gruppo di manifestanti ha assaltato la redazione del quotidiano La Stampa nella mattinata di venerdì 28 novembre. In città era in corso un corteo legato allo sciopero generale, che aveva portato in strada circa duemila persone. Secondo quanto riportato da TorinoToday, una frangia di circa un centinaio di partecipanti si sarebbe staccata dal percorso principale per dirigersi verso la sede del giornale in via Ernesto Lugaro. L’assalto alla sede del quotidiano. I manifestanti hanno lanciato letame contro i cancelli, imbrattato i muri con scritte e, dopo aver forzato un ingresso secondario, fatto irruzione all’interno della redazione. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com © Dayitalianews.com - Assalto alla redazione de La Stampa durante il corteo: devastata la sede di Torino

