Assalto alla redazione de La Stampa | 34 persone identificate e denunciate

ABBONATI A DAYITALIANEWS Identificati i responsabili dell’irruzione. Sono 34 le persone identificate e denunciate dalla Polizia di Torino per aver preso parte all’irruzione avvenuta ieri, 28 novembre, nella redazione de La Stampa. Secondo quanto riportato dal quotidiano, un gruppo di circa cento manifestanti, separatosi dal corteo a sostegno della Palestina libera, avrebbe fatto ingresso nello stabile imbrattando le pareti e rovesciando documenti e materiali presenti sulle scrivanie. La condanna del Presidente Mattarella. Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha espresso la propria solidarietà al direttore Andrea Malaguti e a tutta la redazione, condannando con fermezza « l’irruzione violenta nella sede del quotidiano ». 🔗 Leggi su Dayitalianews.com © Dayitalianews.com - Assalto alla redazione de La Stampa: 34 persone identificate e denunciate

Altre letture consigliate

Corriere della Sera. . È stato un assalto alla redazione de La Stampa a Torino a far calare il sipario sul corteo che venerdì mattina ha attraversato il centro della città nella giornata di sciopero generale. Sono da poco passate le 13.30 quando lo spezzone socia - facebook.com Vai su Facebook

Assalto alla redazione de #LaStampa, solidarietà da #Mattarella e #Meloni askanews.it/2025/11/29/ass… - #Torino #sciopero Vai su X

Assalto alla redazione della Stampa, gruppo di manifestanti pro Pal danneggia la sede di Torino - La solidarietà di Mattarella e Meloni - Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha fatto pervenire al direttore, Andrea Malaguti, e alla redazione de "La Stampa" la sua solidarietà, unita alla "ferma condanna della violenta ... Riporta affaritaliani.it

Assalto Pro Pal alla Stampa di Torino, gli attivisti nella redazione del quotidiano: danni e scritte sui muri, 34 denunciati - L’azione durante lo sciopero generale, minacce ai giornalisti (“Terroristi, siete i primi della lista”) e sostegno all’imam Mohamed Shahin espulso per le posizioni fondamentaliste e antisemite. Scrive quotidiano.net

Assalto alla redazione de La Stampa. Arriva la solidarietà del presidente Mattarella - Nel giorno dello sciopero nazionale dei giornalisti per il rinnovo del contratto, a redazione vuota, un centinaio di manifestanti ha fatto irruzione nell'edificio di via Lugaro a Torino imbrattando i ... Secondo rainews.it