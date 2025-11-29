Il raid nella redazione de La Stampa è un fatto di violenza che non ammette sfumature. Le persone identificate sono 34, tutte denunciate per l’irruzione avvenuta durante lo sciopero generale: un attacco diretto alla libertà di stampa e alla stessa idea di democrazia. In questo quadro, le parole di Francesca Albanese, relatrice speciale dell’Onu, avrebbero dovuto essere nette, definitive, prive di condizionali. Invece sono diventate il centro della bufera, perché dentro la condanna ha infilato un concetto ambiguo: quel “monito per la stampa” che suona come una giustificazione implicita, una lettura che redistribuisce le colpe e indebolisce la condanna. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Assalto alla democrazia: Albanese trasforma una condanna in un alibi morale