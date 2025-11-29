Assalto a redazione La Stampa solidarietà da Mattarella e Meloni

Roma, 29 nov. (askanews) – Assalto alla redazione de La Stampa a Torino durante le manifestazioni per lo sciopero generale di ieri. Numerosi contestatori “Pro Pal” si sono allontanati dal corteo e si sono diretti alla sede del quotidiano. Immediata e unanime la solidarietà espressa dalle istituzioni, il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella ha fatto pervenire al direttore Andrea Malaguti e alla redazione la sua solidarietà, unita alla “ferma condanna” per l’accaduto. Anche la Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha telefonato al direttore per esprimere vicinanza a tutta la comunità del giornale. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

Altre letture consigliate

E smettiamola di chiamarli manifestanti, tifosi, ecc. chiamiamoli con il loro nome. Assalto alla redazione della Stampa, gruppo di manifestanti pro Pal danneggia la sede di Torino. La solidarietà di Mattarella e Meloni Vai su X

? CLAMOROSO: assalto in redazione nel giorno dello sciopero della stampa I DETTAGLI https://shorturl.at/3sJ2Y - facebook.com Vai su Facebook

Assalto Pro Pal alla Stampa di Torino, gli attivisti nella redazione del quotidiano: danni e scritte sui muri, 34 denunciati - L’azione durante lo sciopero generale, minacce ai giornalisti (“Terroristi, siete i primi della lista”) e sostegno all’imam Mohamed Shahin espulso per le posizioni fondamentaliste e antisemite. Secondo quotidiano.net

Assalto alla redazione della Stampa, cori Pro Pal tra devastazione e minacce. La condanna di Mattarella e Meloni - La Digos di Torino è al lavoro per identificare i manifestanti che hanno fatto irruzione nei locali della redazione. Da ilfattoquotidiano.it

Assalto a redazione La Stampa, 34 identificati e denunciati - Trentaquattro persone sono state identificate e denunciate dai poliziotti di Torino per aver partecipato ieri all'irruzione nella redazione de 'La Stampa'. Lo riporta cn24tv.it