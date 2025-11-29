Assalto a La Stampa Meloni risponde ad Albanese
Francesca Albanese a parlato dell’irruzione nella redazione torinese de La Stampa da parte di un gruppo di manifestanti Pro-Pal. La relatrice speciale dell’Onu ha ricordato che «prima di entrare qui ho avuto il solito confronto con la stampa italiana che mi ha detto che durante le proteste di ieri erano in sciopero. Però la notizia dell’assalto alla sede della Stampa di Torino l’hanno coperta. Perché non avete coperto anche quello che è successo a Genova e in altre 50 città con migliaia di persone scese in piazza?». Albanese ha poi puntualizzato di « condannare fermamente ogni forma di violenza » e di ritenere necessario che «ci sia giustizia per quello che è successo alla sede della Stampa». 🔗 Leggi su Lettera43.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
Ha ragione il_robespierre (su Instagram): “Assalto alla redazione de La Stampa: Com'è possibile che non capiate che queste azioni non rappresentano né il popolo per cui lottiamo né i valori che esprimiamo?”. Faccio poi mie le parole del sempre puntuale Ri - facebook.com Vai su Facebook
L’assalto dei pro-Pal alla sede del quotidiano La Stampa, a Torino: danni ai locali e muri imbrattati. Solidarietà alla redazione da Mattarella e Meloni. Ferma condanna bipartisan da istituzioni e mondo politico. Trentaquattro identificati e denunciati. #Tg1 Giuse Vai su X
Assalto a La Stampa, Meloni risponde ad Albanese - Francesca Albanese a parlato dell’irruzione nella redazione torinese de La Stampa da parte di un gruppo di manifestanti Pro- Riporta msn.com
Assalto dei pro pal alla redazione della Stampa, Meloni: “Grave suggerire responsabilità stampa per violenze” - Le parole della premier erano state precedute da quelle della sorella, Arianna Meloni, responsabile della segreteria politica di Fratelli d’Italia: ... Come scrive blitzquotidiano.it
Assalto alla redazione della Stampa, gruppo di manifestanti pro Pal danneggia la sede di Torino - La solidarietà di Mattarella e Meloni - Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha fatto pervenire al direttore, Andrea Malaguti, e alla redazione de "La Stampa" la sua solidarietà, unita alla "ferma condanna della violenta ... Scrive affaritaliani.it