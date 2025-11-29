Francesca Albanese a parlato dell’irruzione nella redazione torinese de La Stampa da parte di un gruppo di manifestanti Pro-Pal. La relatrice speciale dell’Onu ha ricordato che «prima di entrare qui ho avuto il solito confronto con la stampa italiana che mi ha detto che durante le proteste di ieri erano in sciopero. Però la notizia dell’assalto alla sede della Stampa di Torino l’hanno coperta. Perché non avete coperto anche quello che è successo a Genova e in altre 50 città con migliaia di persone scese in piazza?». Albanese ha poi puntualizzato di « condannare fermamente ogni forma di violenza » e di ritenere necessario che «ci sia giustizia per quello che è successo alla sede della Stampa». 🔗 Leggi su Lettera43.it

© Lettera43.it - Assalto a La Stampa, Meloni risponde ad Albanese