Assalto a la Stampa la solidarietà ai colleghi di Torino dai Cdr del Fatto quotidiano

I comitati del Fatto Quotidiano e di ilfattoquotidiano.it sono solidali con i colleghi de la Stampa di Torino, la cui redazione è stata assaltata da un gruppo di persone provenienti dalla manifestazione per la Palestina, peraltro mentre i giornalisti esercitavano il diritto di sciopero. Il legittimo dissenso dalla linea editoriale di qualunque testata non può sconfinare nello squadrismo. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Assalto a la Stampa, la solidarietà ai colleghi di Torino dai Cdr del Fatto quotidiano

