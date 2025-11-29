Assalto a La Stampa | escalation propalestinese e proteste in tutta Italia

Panorama.it | 29 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Nel primo pomeriggio dello scorso 28 novembre, intorno alle 14.00 una frangia radicale composta da circa un centinaio di manifestanti ha fatto irruzione nella sede torinese de « La Stampa », in via Lugaro. L’edificio, completamente vuoto perché i giornalisti avevano aderito allo sciopero nazionale indetto per il rinnovo del contratto, è diventato il bersaglio di un gruppo staccatosi dal corteo dello sciopero generale c he attraversava la città. La componente più aggressiva si è avventata sull’ingresso come in un’azione d’assalto, urlando « Free Palestine » e « Giornalisti complici dell’arresto di Mohamed Shahin », imam torinese colpito nei giorni precedenti da un provvedimento di espulsione per gravi motivi di sicurezza nazionale. 🔗 Leggi su Panorama.it

assalto a la stampa escalation propalestinese e proteste in tutta italia

© Panorama.it - Assalto a “La Stampa”: escalation propalestinese e proteste in tutta Italia

Leggi anche questi approfondimenti

assalto stampa escalation propalestineseAssalto a “La Stampa”: escalation propalestinese e proteste in tutta Italia - Una frangia radicale filopalestinese devasta la sede torinese del quotidiano mentre in tutta Italia crescono scioperi e cortei, con figure internazionali come Greta Thunberg, Francesca Albanese e Yani ... Segnala panorama.it

Cerca Video su questo argomento: Assalto Stampa Escalation Propalestinese