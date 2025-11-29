Assalto a La Stampa | escalation propalestinese e proteste in tutta Italia
Nel primo pomeriggio dello scorso 28 novembre, intorno alle 14.00 una frangia radicale composta da circa un centinaio di manifestanti ha fatto irruzione nella sede torinese de « La Stampa », in via Lugaro. L'edificio, completamente vuoto perché i giornalisti avevano aderito allo sciopero nazionale indetto per il rinnovo del contratto, è diventato il bersaglio di un gruppo staccatosi dal corteo dello sciopero generale c he attraversava la città. La componente più aggressiva si è avventata sull'ingresso come in un'azione d'assalto, urlando « Free Palestine » e « Giornalisti complici dell'arresto di Mohamed Shahin », imam torinese colpito nei giorni precedenti da un provvedimento di espulsione per gravi motivi di sicurezza nazionale.
