Assaltano l' area di servizio con le pistola in pugno | colpo da migliaia di euro
La Polizia, al termine di un lungo inseguimento, ha tratto in arresto tre soggetti di origine campana per rapina aggravata ai danni di un punto di ristoro nell’area di servizio dell’autostrada A16.In particolare, nella notte di giovedì, è giunta la segnalazione di una rapina durante la quale tre. 🔗 Leggi su Napolitoday.it
