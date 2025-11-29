Aspria Charity Open 2025 | Satta Schiavone e Brocchi tra i big

Milano si prepara ad accogliere la tredicesima edizione dell’ Aspria Charity Open, grande evento in programma dal 28 al 30 novembre 2025 presso l’Aspria Harbour Club di zona Siro. L’evento, organizzato da Makers e promosso dal Club, unisce sport e solidarietà con la mission di raccogliere fondi e sensibilizzare la comunità su temi cruciali. Tra essi prevenzione oncologica, contrasto alla povertà e il sostegno alle persone in difficoltà. Tra gli ospiti confermati figurano personaggi di spicco come Cristian Brocchi, Serginho, Nelson Dida, Alessandro Budel, Lorenzo Amoruso, Melissa Satta, Walter Samuel, Francesca Schiavone, Flavia Pennetta e lo chef Davide Oldani. 🔗 Leggi su Danielebartocciblog.it © Danielebartocciblog.it - Aspria Charity Open 2025: Satta, Schiavone e Brocchi tra i big

