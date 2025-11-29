Piogge torrenziali, città sommerse, comunità isolate. Il Sud-Est asiatico vive ore drammatiche: il bilancio delle vittime delle devastanti inondazioni che stanno colpendo Indonesia, Thailandia e Malesia è salito a quasi 350 morti, secondo i più recenti dati delle autorità locali. Un disastro che coinvolge milioni di persone, tra case spazzate via, infrastrutture danneggiate e soccorsi che faticano a raggiungere le aree più isolate. In Indonesia, la situazione più grave riguarda l’isola di Sumatra, dove nella provincia settentrionale sono stati registrati oltre 200 morti. Solo qui, la zona di Sumatra Settentrionale conta almeno 116 vittime. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Asia flagellata dal maltempo: quasi 350 vittime, danni devastanti